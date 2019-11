"Road To Nowhere" to jeden z największych klasyków współczesnej muzyki.

David Byrne - zarówno solo, jak i wcześniej z Talking Heads - uznawany jest za jednego z najlepszych artystów grających na żywo. Ci, którzy widzieli jego koncert na festiwalu Open'er (lub gdziekolwiek indziej) te słowa potwierdzą.

Z kolei Jimmy Fallon to postać, u której dzieją się najbardziej niezwykłe rzeczy muzyczne, wśród wszystkich gospodarzy telwizyjnych talk show.

Co z tego wyszło?

W nagraniu brała udział ekipa wystawianego na Broadwayu musicalu "American Utopia".