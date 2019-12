Alanis Morissette zaprezentowała światu swoje pierwsze muzyczne dzieło po 8 latach przerwy. Singiel "Reasons I Drink" był napisany przez kanadyjską artystkę razem z Michaelem Farrellem i wyprodukowany przez Alexa Hope’a. Utwór jest zapowiedzią wyczekiwanego albumu "Such Pretty Forks In The Road", który ma się ukazać 1 maja 2020 roku.

Będzie to pierwsze oficjalne wydanie Alanis od "Havoc And Bright Lights" z 2012 roku. 4 grudnia fani będą mogli podziwiać występ twórczyni niezliczonych hitów w programie Jimmiego Fallona, a później na trasie w Północnej Ameryce, a także Europie. Od 1995 roku Alanis Morissette była jednym z najbardziej wpływowych singer-songwriterów muzyki popularnej. Ekspresyjna muzyka i występy pozwoliły jej zdobyć szerokie uznanie krytyków i fanów, ale też zdobycie 7 statuetek Grammy. Jej debiutancki krążek „Jagged Little Pill” był tylko początkiem drogi. Kolejne 9 niesamowitych i eklektycznych albumów tylko podnosiło jej artystyczny autorytet. Poza swoją muzyczną działalnością, Alanis walczy o prawa kobiet, a także stara szerzyć wiedzę na temat psychicznego, duchowego i fizycznego dobrobytu. W 2016 roku zaczęła nagrywać comiesięczne podcasty, w których rozmawia z autorami książek, lekarzami, edukatorami i terapeutami, poruszając różnorodne psychospołeczne tematy.