Po „The Voice of Poland” i „The Voice Kids”, Telewizja Polska zdecydowała się postawić na seniorów. W nowym show, którego premiera w najbliższą sobotę 7 grudnia, zobaczymy występy ponad 20 muzykalnych osób po 60. roku życia. Uczestnicy programu będą walczyć o tytuł Najlepszego Głosu w Polsce, 50 tysięcy złotych oraz wycieczkę marzeń o wartości 30 tysięcy złotych. Ich występy ocenią legendy polskiej muzyki - Alicja Majewska, Urszula Dudziak, Marek Piekarczyk oraz Andrzej Piaseczny. Trenerzy nowego show otwarcie przyznają, że „The Voice Senior” daje szansę nie tylko na spełnienie dawnych marzeń, ale jest też zastrzykiem energii i radości dla seniorów.

Uczestnicy są wolnymi ludźmi, czyli mogą i chcą sobie pozwolić na coś, o czym marzyli całe życie. To jest dla nich nowe życie. Oni nie chcą zabłysnąć. Oni chcą po prostu się spełnić i fajnie zaśpiewać. I przeżyć to, co śpiewają - wyjaśnia Urszula Dudziak.



Czasem dorosłym bardziej brakuje czegoś w życiu. Wydaje mi się, że zyskują czas, który trudno zagospodarować, a to nie prawda. Wtedy trzeba spojrzeć na siebie, pomyśleć: czego nie robiłem jeszcze, nie robiłam. Co całe życie chciałam, chciałem zrobić, ale nie miałem okazji. My tę okazję stwarzamy. To jest ten moment w życiu, kiedy możecie pokazać jakimi naprawdę jesteście - tłumaczy Andrzej Piaseczny.

Na scenie zobaczymy m.in.: emerytowanego górnika, taksówkarza z ponad 30-letnim stażem czy byłą pracownicę laboratorium. Wszystkich łączy miłość do muzyki. Jednak dopiero teraz znaleźli w sobie odwagę, aby muzyka zajęła pierwsze miejsce w życiu.

Największą wartością tego programu jest jego idea. Jestem przekonana, że to nie kończy się na jednym występie i przejściu dalej albo nie. To rozbudzi jeszcze większą potrzebę rozwoju - mówi Alicja Majewska.

Do naszego programu przychodzą ludzie, którym wierzę. Oni naprawdę wiedzą o czym śpiewają. Jak mówili, nikt nie chciał ich słuchać, teraz posłuchają o czym śpiewają. Przysłowiowe wnuki zobaczą, jak świetne są ich babcie, dziadkowe. Ile potrafią, jaką mają radość, jaką mają energię - zapewnia Marek Piekarczyk.

Dodajmy, że po pierwszym etapie - Przesłuchaniach w Ciemno, poznamy 16 półfinalistów, po czterech w drużynie każdego z muzycznych opiekunów. Ostatecznie w Wielkim Finale wystąpi ośmioro najlepiej śpiewających seniorów. O tym, kto zwycięży pierwszą polską edycję „The Voice Senior”, zdecydują widzowie biorący udział w głosowaniu SMS. Program poprowadzą Marta Manowska i Tomasz Kammel.