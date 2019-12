Sylwester 2019/2020

W sylwestrową noc w Warszawie będą też grali i śpiewali: Blue Cafe, Pectus, Aleksandra Gintrowska, Sylwia Grzeszczak, Reni Jusis, Ania Karwan, Ewelina Lisowska, Natalia Szroeder, Baranovski, Grzegorz Hyży, Liber i Sławek Uniatowski. Artystom na scenie będą towarzyszyli tancerze w różnorodnych, oryginalnych układach choreograficznych.

Ratusz dodał, że gwiazdy wystąpią na wyposażonej w ekrany ledowe, projektory i lasery - futurystycznej - scenie, która ma wymiary 40 na 24 m; pomieści jednocześnie nawet 30 osób. Budowa sceny rozpoczęła się 6 grudnia.

Urząd przypomniał również, że w sylwestrowej zabawie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami, ponieważ jak co roku na terenie zabawy zostanie wydzielona dla nich specjalna, oznakowana strefa. Będzie wyposażona w podest dla osób na wózkach inwalidzkich. Osoby niewidome i słabo widzące będą mogły skorzystać z audiodeskrypcji, a osoby niesłyszące będą miały zapewnione tłumaczenie na język migowy i pętlę indukcyjną. Teksty utworów zostaną wyświetlone na ekranie. W strefie będą obecni przeszkoleni asystenci. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły telefonicznie zamówić transport na pl. Bankowy.

Ze względu na imprezę sylwestrową do 2 stycznia zamknięte będą miejsca postojowe na pl. Bankowym. Równocześnie wyłączona z ruchu będzie jezdnia wzdłuż budynku łącząca plac z ul. Elektoralną.

Ponadto od 16 grudnia do 2 stycznia zamknięta dla ruchu będzie jezdnia po południowej stronie pl. Bankowego (pomiędzy ul. Marszałkowską a Elektoralną). Nie będzie można skręcić z ul. Marszałkowskiej lub pl. Bankowego w ul. Elektoralną lub wyjechać z ul. Przechodniej na ul. Marszałkowską. Na ul. Elektoralnej – na odcinku od ul. Przechodniej do ul. Orlej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Możliwy będzie dojazd do parkingów podziemnych pod budynkami pl. Bankowy 1 i Marszałkowska 115.

W tym samym okresie wprowadzony zostanie zakaz parkowania na ulicy Senatorskiej za skrzyżowaniem z ul. Marszałkowską oraz na ul. Elektoralnej od ul. Orlej do pl. Bankowego. Także od 16 grudnia w związku z wygrodzeniem części pl. Bankowego zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanku Pl. Bankowy 01 (przystanek zlokalizowany najbliżej Ratusza). Autobusy dotychczas korzystające z tego przystanku będą zatrzymywały się na przystanku Pl. Bankowy 03.