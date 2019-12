Herman stworzył dziesięć wystawianych na Broadwayu musicali i współpracował przy tworzeniu kilku innych. Zdobył dwie nagrody Tony w kategorii najlepszy musical: za "Hello, Dolly!" w 1964 r. i "La Cage aux Folles" w 1984 r. (w Polsce wystawiany pt. "Klatka wariatek"). W 2009 r. otrzymał też Tony za całokształt twórczości. Dwukrotnie został także nagrodzony statuetką Grammy, w tym za najlepszą piosenkę roku, za którą uznano "Hello, Dolly!".

Herman urodził się w Nowym Jorku w 1931 r., dorastał w Jersey City. Sam nauczył się grać na pianinie. Twierdził, że zainteresował się musicalami, gdy obejrzał "Annie Get Your Gun" z muzyką Irvinga Berlina. - Pomyślałem, że ten człowiek dał obcemu wspaniały prezent. Chciałem dać taki prezent innym ludziom. To była moja wielka inspiracja, ten wieczór - powiedział agencji AP w 1996 r.

Po ukończeniu Uniwersytetu Miami wrócił do Nowego Jorku i występował w klubie jazzowym. Zadebiutował piosenkami na Broadwayu w 1960 r. Rok później stworzył muzykę do całego musicalu "Milk and Honey", za którą dostał pierwszą nominację do nagrody Tony. "Hello, Dolly!", który przyniósł Hermanowi międzynarodową sławę i stał się jednym z najbardziej popularnych musicali w historii, zaczęto wystawiać na Broadwayu w 1964 r.

Herman skomponował też m.in. muzykę do filmu "Pani Mikołajowa" z 1996 r., za którą był nominowany do Emmy.