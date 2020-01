Twórca serialu „Wikingowie” Michael Hirst poznał twórczość Teatru Pieśń Kozła, jednego z najbardziej nowatorskich zespołów w Europie, dzięki docenionemu przez zagraniczną krytykę przedstawieniu „Return to the Voice” z Fringe Festival w 2014 roku. Na scenie w katedrze św. Idziego w Edynburgu z Teatrem gościnnie wystąpiła wówczas Anna Maria Jopek, a telewizja BBC nakręciła półgodzinny dokument o tym wyjątkowym oratorium o historii Szkocji śpiewanym w języku gaelickim. W ramach prac nad sztuką artyści inspirowali się muzyką celetycką, ale także i wikińską, co szczególnie zwróciło uwagę Hirsta.

Mimo, że nagrania na planie „Wikingów” w studiu Ashford w Irlandii wydarzyły się pod koniec 2017 roku, do tej pory trzymane były w ścisłej tajemnicy. Na potrzeby serialu „Wikingowie” Teatr Pieśń Kozła przygotował dwie nowe oryginalne kompozycje, do których muzykę przygotował Maciej Rychły, a tekst napisała Alicja Bral. Tłumaczenia na język gaelicki dokonała Joy Dunlop, a całość wyreżyserował muzycznie Grzegorz Bral. W jednej z pieśni pojawia się improwizacja Anny Marii Jopek, której towarzyszy Łukasz Wójcik, śpiewak Teatru, a w drugiej występuje Monika Dryl. Anna Maria Jopek wraz z Maciejem Rychłym na sierszeńkach, czyli wielkopolskich dudach, zagrali w jednym z odcinków serialu. Drugi utwór z wokalem Moniki Dryl na planie wykonała Georgia Hirst (Torvi).

W serialu tak naprawdę robię to, co robię zawodowo, czyli śpiewam. Na planie filmowym stałam z Maćkiem Rychłym w takiej nieprawdopodobnej, biesiadnej sali. Pracowało tyle kamer równocześnie, nigdy nie widziałam czegoś też tak olbrzymiego. Nie potrafię grać, nigdy nie gram z playbacku – zawsze staram się robić wszystko na żywo. Jak byliśmy na planie i było dużo dubli, kilka razy podłożyliśmy się pod odtwarzany dźwięk. Bardzo chciałam zagrać ten utwór na żywo – tak, by zgromadzeni aktorzy nas wysłuchali. I zrobiliśmy to – wszyscy płakali ze wzruszenia - mówi Anna Maria Jopek.

Emisja odcinka z udziałem Anny Marii Jopek już w czwartek, 9 stycznia o godz. 21:00 w telewizji History, odcinek z utworem wykonywanym przez Monikę Dryl zostanie wyemitowany tydzień później, 16 stycznia.