24 stycznia ukaże się „I Loved You At Your Darkest Tour Edition”, na który złoży się cała płyta „I Loved You At Your Darkest” z zupełnie nową, alternatywną grafiką autorstwa Nicoli Samori oraz ekskluzywna sesja BBC Radio 1 w postaci EP „Live At Maida Vale” , a także niepublikowany wcześniej dokument „Thou Darkest Art”, dotyczący ubiegłorocznej wystawy w galerii sztuki w Londynie.

W Dublinie rozpoczęła się wspólna trasa koncertowa Behemoth i Slipknot, „We Are Not Your Kind”. Prawie połowa koncertów została już wyprzedana. 6 lutego oba zespoły będzie można zobaczyć w łódzkiej Atlas Arenie.

Trasa „We Are Not Your Kind” – Europa / UK 2020

14.01 IRL Dublin - 3Arena

16.01 UK Manchester - Arena

17.01 UK Newcastle - Utilita Arena

18,01. UK Glasgow - The SSE Hydro * WYPRZEDANE *

20.01 UK Sheffield - FlyDSA Arena

21.01 UK Nottingham - Motorpoint Arena

22.01 UK Cardiff - Motorpoint Arena * WYPRZEDANE *

24.01 UK Birmingham - Arena * WYPRZEDANE *

25.01 UK Londyn - O2 * WYPRZEDANE *

28.01 NL Amsterdam - Ziggo Dome * WYPRZEDANE *

29.01 D Frankfurt - Festhalle * WYPRZEDANE *

30.01 F Paris - AccorHotels Arena

01.02. LUX Esch-sur-Alzette - Rockhal * WYPRZEDANE *

02.02. F Lyon - Halle Tony-Garnier

04.02. H Budapest - Papp László Budapest Sportaréna

06.02. PL Łódź - Atlas Arena

08.02. D Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle * WYPRZEDANE *

09.02. D Monachium - Olympiahalle * WYPRZEDANE *

11,02. I Mediolan - Forum Mediolanum

12.02 CH Zurich - Hallenstadion

14.02 Wiedeń - Stadthalle

16.02 D Hamburg - Barclaycard Arena * WYPRZEDANE *

17.02. D Berlin - Mercedes-Benz Arena

18.02. D Dortmund - Westfalenhalle * WYPRZEDANE *

20.02 DK Kopenhaga - Royal Arena

21.02 S Sztokholm - Ericsson Globe * WYPRZEDANE *

22.02 N Oslo - Telenor Arena

24.02 FIN Helsinki - Hartwall Arena * WYPRZEDANE *