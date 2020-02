Zespół Kansas City Chiefs po raz drugi w historii został mistrzem ligi futbolu amerykańskiego NFL. W niedzielnym Super Bowl na stadionie w Miami pokonał walczących o szósty tytuł San Francisco 49ers 31:20.

Dla wielu osób jednak nie wydarzenia sportowe miały znaczenie. Wszyscy patrzyli na ten występ.

Podczas mini-koncertu przygotowanego w przerwie meczu, wystąpiła Shakira, która do swego występu zaprosiła Jennifer Lopez. Nie zabrakło niespodzianek, jak cytaty z Led Zeppelin, czy zagrane z pasją "Born In The USA".