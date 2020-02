Utwór „Późno” jest zapowiedzią nadchodzącej płyty. Kasia sama komponuje i pisze teksty. Ma zgrany skład swojego zespołu, z którym udało jej się wygrać Festiwal Generacje w Koszalinie pod koniec 2019 roku oraz otrzymać wyróżnienie na Festiwalu Bluesowo.

Kasia została też nominowana w plebiscycie Antyradia do nagrody Wokalistka Rocku 2019.



Kasia Pietras mówi o sobie bardzo krótko:

"Dawniej grałam w zespole Kashmir, a poźniej wydaliśmy płytę jako Cate Likes Candy, natomiast ten materiał jest mój, są to moje kompozycje i moje teksty, i to co mi w duszy gra. Wszystko blisko klimatu amerykańskiego Południa - bluesa, rocka, trochę też akustycznie."