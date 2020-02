Jak podaje RMF FM, młody chłopak ze zdiagnozowanym chłoniakiem Hodgkina postanowił dodać wiary innym dzieciom, które chorują. Mateusz nagrał utwór dla tych najmłodszych, chorych na raka, aby podtrzymywał je na duchu.

Reklama

"Ona by tak chciała bym był zdrowy" to cover sławnego utworu "Ona by tak chciała", który, jak podaje RMF FM, po niecałym dniu od publikacji zdobył ponad 66 tys. wyświetleń.