Miły ATZ to wszechstronny raper, który jako jeden z niewielu w Polsce specjalizuje się w wielu nurtach muzycznych. Poznać mogliśmy go już jako grime’owca, który swoje umiejętności przedstawiał w kolektywie Mordor Muzik. Część odbiorców kojarzy go także z działań w duecie Miły Atz/Wiadrowski. To właśnie krążek „Dyktafon”, otworzył furtkę raperowi, dzięki której udało mu się dostać do siódmej edycji Młodych Wilków.

Singiel „Copypaste” to zapowiedź współpracy młodego artysty z Def Jam Recordings Poland. Jak zapowiada wytwórnia, więcej informacji na temat nadchodzącego krążka pojawi się w najbliższym czasie.