Do singla powstał teledysk zrealizowany w całości za pomocą iPhone 11 Pro. Za reżyserię odpowiada Daniel Askill.

Laureatka Oscara, Złotego Globu i Grammy – Lady Gaga to artystka jedyna w swoim rodzaju. Na całym świecie zgromadziła imponującą liczbę 35 mln sprzedanych albumów, 32 miliardów streamów oraz 275 milionów sprzedanych singli, co sprawia, że jest jedną z najpopularniejszych gwiazd popu na świecie. Gaga to także siła w mediach społecznościowych: ma ponad 59 mln polubień na Facebooku, ponad 80 mln na Twitterze i ponad 39 mln obserwujących na Instagramie.