Dotychczas duet Ras i Ment XXL zaserwowali nam utwory z gościnnymi udziałami Białasa, Dawida Podsiadło i Vito Bambino z Bitaminy oraz Jana Rapowanie. Teraz czas na 100% Rasmentalismu.

- Nowe Plemię to numer aktualny dzisiaj jeszcze bardziej niż wtedy kiedy powstawał. Świat pędzi, a my nie mamy pojęcia dokąd. Ważne, że mamy siebie nawzajem i muzykę – mówią autorzy.

- Każdy z singli to zapowiedź właściwa "Geniusza". A jeśli chodzi o całokształt albumu to "Nowe Plemię" jest najbliżej tego, co chcieliśmy opowiedzieć. - mówią muzycy.

Teledysk to efekt współpracy Barrakuz - znanej przede wszystkim z charakterystycznych ilustracyjnych kolaży i animatora Bartka Szadurskiego.

Płyta „Geniusz” ukaże się nakładem Sony Music Polska, a jej premiera zaplanowana jest na 27.03.2020.