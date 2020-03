Artyści jasno mówią do fanów: #zostańwdomu / #stayathome. Do akcji dołącza Metallica, która publikuje zapis koncertu z Irlandii, który odbył się 8 czerwca 2019 roku, jako część trasy promującej album "Hardwired... To self Destruct".

Przy okazji Metallica zbiera środki na fundację All Within My Hands.Wideo zaczyna się w 3 minusie i 10 sekundzie.

Podczas koncertu w Irlandii Metallica wykonała m.in. takie utwory, jak "One", "Master Of Puppets", "For Whom The Bell Tolls" czy "Creeping Death". Warto przesłuchać całości. W domu.