Autorski album „Jestem“ promuje singiel „Szedłem do Ciebie“, do którego powstał teledysk wyreżyserowany przez Jacka Kościuszko, twórcę wielu teledysków różnych artystów: T.Love, Kazika, Dawida Podsiadło, Katarzyny Nosowskiej i wielu innych.

Janek Pęczak o sobie: Nadszedł dla mnie czas tworzenia i występowania pod własnym nazwiskiem. Po dwudziestu latach doświadczeń jestem gotowy, by przekazywać to co czuję przez swoją twórczość i być w tym w pełni sobą. Odkryłem swoje uczucia i to, że nic nie powstrzymuje mnie przed użyciem słów i muzyki, aby je przekazać. Nie interesuje mnie perfekcyjna zafoliowana forma z doskonale strojącymi wokalami i wojskowo równym graniem. Stawiam na prawdę. W niej mi dobrze. Może też Wam będzie w niej dobrze.