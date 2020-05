Piotr Szmidt, znany bardziej jako Ten Typ Mes, przedstawia swoje podsumowanie kwarantanny w nagraniu "Kanapa". Warto posłuchać, bo dużo tu obserwacji, z którymi można się identyfikować nie będąc raperem.

„Kanapa” to pandemiczny podarek dla Was na poprawę nastroju/do rozruszania. A co Wy robicie na swoich kanapach w 2020?

- napisał raper w mediach społecznościowych. Nagranie spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem. "Służy mu odosobnienie" - piszą internauci.