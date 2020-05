"Kiedy przeczytałem w 100% kłamliwe oświadczenie obecnego szefa Trójki... popękałem na kawałki. Nie chcę by w takiej stacji były grane piosenki Pidżamy Porno i Strachów na Lachy. Uprzejmie więc proszę nie grać ich w PR3 do odwołania. Do usłyszenia w normalnych czasach..." - napisał na Facebooku Krzysztof "Grabaż" Grabowski.

Podczas piątkowego notowania Listy Przebojów programu Trzeciego pierwsze miejsce zajęła piosenka Kazika "Twój ból jest mniejszy niż mój", nawiązująca do wizyty 10 kwietnia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, pomimo zamknięcia nekropolii dla odwiedzających. Kierownictwo Trójki zablokowało stronę, gdzie publikowane są wyniki Listy, a głosowanie zostało unieważnione. Reklama Do sytuacji odniósł się na Facebooku Krzysztof "Grabaż" Grabowski, który napisał: Z Trójki odeszli prowadzący Listę Marek Niedźwiecki i dziennikarz Hirek Wrona; odejście zapowiedział też na antenie Marcin Kydryński. Zakończenie współpracy z Trójką zapowiedzieli też artyści, m.in. Tomasz Organek. Z kolei Dawid Podsiadło nie chce, aby Trójka grała jego utwory.