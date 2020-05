Za produkcję odpowiada Booker T. Jones.

Do singla „Serpentine Prison” powstał teledysk w reżyserii Toma Berningera i Chrisa Sgroi. Zdjęcia powstały w Earthstar Creation Center w Venice w Kalifornii.

Utwór „Serpentine Prison” napisałem w grudniu 2018, tydzień po nagraniach „I Am Easy to Find” The National. Od dłuższego czasu pisałem piosenki do filmów, musicali i innych projektów, przy których musiałem wejść w głowę kogoś innego i przekazać uczucia tej osoby. Podobało mi się to, ale czułem też gotowość, by wrócić na własne śmieci. I to była pierwsza rzecz, która wówczas powstała. Tytuł nawiązuje do krętej rury kanalizacyjnej, która ma ujście do oceanu w pobliżu lotniska LAX. Znajduje się na niej klatka, która uniemożliwia ludziom dostanie się do morza. Pracowałem nad piosenką z Seanem O’Brienem i Harrisonem Whitfordem, a nagrałem pół roku później z Bookerem T. Jonesem w roli producenta. Kawałek brzmiał jak epilog, dlatego postanowiłem tak nazwać cały album i zamieścić tę piosenkę na końcu – opowiada Matt Berninger.

Na płycie pojawia się wspaniały zestaw gości, w tym m.in. Matt Barrick (The Walkmen, Jonathan Fire*Eater), Andrew Bird, Mike Brewer, Hayden Desser, Scott Devendorf (The National), Gail Ann Dorsey (David Bowie, Lenny Kravitz), Booker T. Jones, Teddy Jones, Brent Knopf (EL VY, Menomena), Ben Lanz (The National, Beirut), Walter Martin (The Walkmen, Jonathan Fire*Eater), Sean O'Brien, Mickey Raphael (Willie Nelson, Bob Dylan), Kyle Resnick (The National, Beirut), Matt Sheehy (EL VY, Lost Lander) i Harrison Whitford (Phoebe Bridgers). Za dodatkową produkcję odpowiada Sean O’Brien.

Poza działalnością w The National, Berninger współpracował z Brentem Knopfem w ramach projektu EL VY („Return to the Moon”, 2015). W 2019 artysta pojawił się w „Between Two Ferns: The Movie” oraz wspólnie z Phoebe Bridgers nagrał utwór na soundtrack „Walking on a String”.