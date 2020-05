Reklama

Zespół ogłosił, że ich nowy album „Re-Animator” ukaże się 21 sierpnia i zaprezentował nowy singiel zatytułowany „Arch Enemy”. Płyta „Re-Animator” jest następcą „A Fever Dream” z 2017 roku, która zadebiutowała na 5. miejscu na oficjalnej brytyjskiej listy albumów. Zespół był nominowany do nagrody Mercury, a także dwóch nagród Ivor Novello.

Pracując nad albumem „Re-Animator” zespół usprawnił proces twórczy poprzez skupienie się na harmoniach i melodiach syntezatorów. Inspiracje przyszły same: polityka, egzystencjalizm i przedłużająca się, choć zanikająca młodość, złowieszcze zagrożenie zmianami klimatu. Jonathan Higgs zainspirował się także teorią Bicameral Mind Theory, której autorem jest Julian Jaynes. Ideę, że na pewnym etapie ludzie mieli dwa osobne umysły, po jednym w każdej połowie naszego mózgu, Higgs przestawił w utworze „In Birdsong”.

Album powstawał w dwóch etapach. Po roku pisania i tworzenia materiału demo, zespół zamknął się z producentem Johnem Congletonem na dwa tygodnie nagrań w studio RAK w grudniu zeszłego roku. Congleton (St. Vincent, Sharon Van Etten, David Byrne) zachęcił zespół do powrotu do swojej natury, szybkiego i zdecydowanego nagrywania. W nowym singlu „Arch Enemy” słychać tę energię.

„Re-Animator” ukaże się w formatach CD, LP, na kasecie i w wersji cyfrowej.

Lista utworów:

1. Lost Powers

2. Big Climb

3. It Was A Monstering

4. Planets

5. Moonlight

6. Arch Enemy

7. Lord Of The Trapdoor

8. Black Hyena

9. In Birdsong

10. The Actor

11. Violent Sun