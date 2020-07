Singiel „Smile” to afirmacja życia. Katy jest przepełniona wdzięcznością i oznajmia, że pozornie złe wydarzenia często są początkiem czegoś dobrego. Artystka przyznaje:

Napisałam tę piosenkę, gdy przechodziłam jeden z najbardziej mrocznych okresów swojego życia. Gdy słucham „Smile” teraz, jest to dla mnie świetne przypomnienie, że udało mi się przejść przez kłopoty. To trzy minuty pełne energii i nadziei.

„Smile” to także tytuł całego albumu, na którym znajdą się również wydane wcześniej single „Daisies”, „Never Really Over” oraz „Harleys In Hawaii”. „Daisies” od czasu premiery zgromadziło ponad 125 mln streamów i znajduje się obecnie w Top 10 zestawienia Hot AC radio w USA. W ubiegłym tygodniu Katy wydała akustyczną wersję utworu. Perry promowała piosenkę m.in. w programach „American Idol”, „Good Morning America” oraz „Can’t Cancel Pride: Helping LGBTQ+ People in Need”.