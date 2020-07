Część z wierszy będzie dostępna także jako audiobook, w tym w formatach LP oraz CD.

W skład kolekcji weszło ponad 30 wierszy, w tym „Never to Heaven”, „The Land of 1,000 Fires”, „Past the Bushes Cypress Thriving”, „LA Who Am I to Love You?”, „Tessa DiPietro”, „Happy”, „Paradise is Very Fragile”, „Bare Feet on Linoleum” i wiele innych. Książka w twardej oprawie będzie zawierać wydruk odręcznie napisanych wierszy oraz fotografie wykonane przez artystkę. Premiera książki zaplanowana jest na 29 września 2020.

Lana Del Rey wyda 14 wierszy także w formie audiobooka. „Violent Bent Backwards Over the Grass” przy akompaniamencie stałego współpracownika artystki – Jacka Antonoffa – ukaże się 28 lipca 2020 w formie plików gotowych do pobrania w najpopularniejszych serwisach z audiobookami, a wydanie na winylu oraz CD trafi do sprzedaży 2 października 2020.

Lana Del Rey mówi o projekcie:

„Violent Bent Backwards Over the Grass” to tytułowy utwór, jak również pierwszy wiersz z tej kolekcji, który napisałam. Część z nich powstała za jednym podejściem, przy niektórych pracowałam natomiast długo, pieczołowicie konstruując każde słowo, by stworzyć idealny tekst. Wiersze są eklektyczne oraz szczere, nie próbują udawać niczego innego niż to, czym są. Z tego powodu jestem z nich bardzo dumna. Mają w sobie autentycznego ducha. Część zysków ze sprzedaży zamierzam przekazać na rzecz organizacji wspierających rdzennych mieszkańców Ameryki. Zawsze chciałam wesprzeć te stowarzyszenia ze względu na wydarzenia, które ukształtowały moją życiową ścieżkę.

„Violent Bent Backwards Over the Grass” – premiery poszczególnych edycji:



Książka w twardej oprawie – 29 września 2020

Audiobook – 28 lipca 2020

Winyl – 2 października 2020

CD – 2 października 2020