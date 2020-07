Do „A Hymn” powstał teledysk wyreżyserowany przez Ryana Gandera. Zespół Idles podzielił się nowym utworem „A Hymn”.

Kompozycja zwiastuje najnowszy krążek formacji „Ultra Mono”, który ukaże się 25 września nakładem wytwórni Partisan Records. Do „A Hymn” powstał teledysk wyreżyserowany przez Ryana Gandera.

Przed premierą albumu zespół zagra trzy koncerty z kultowego studia, które będą stremowane na żywo 29 i 30 sierpnia.

Frontman grupy niedawno uruchomił swój własny talk show na YouTube’ie zatytułowany BALLEY TV, do którego zaprasza sławnych gości. Do tej pory przeprowadził rozmowy z Mikem Skinnerem (The Streets), Nadyą Tolokonnikovą (Pussy Riot), Lauren Mayberry (CHVRCHES), Arlo Parks czy Billy Braggiem.

Materiał na nowy krążek został zarejestrowany w Paryżu pod czujnym okiem producenta Nicka Launaya (Nick Cave, Yeah Yeah Yeahs, Arcade Fire), Adama Greenspana (Anna Calvi, Cut Copy) oraz Kenny’ego Beatsa (FKA Twigs, DaBaby, Vince Staples). „Ultra Mono” dźwiękowo został tak skonstruowany, aby uchwycić ducha hip-hopowej płyty. Ponownie zespół sięga po takie tematy jak aktywna obecność, inkluzywność, podział klasowy, nierówność społeczna, nacjonalizm czy toksyczna męskość. Gościnnie do współpracy grupa zaprosiła takich artystów jak Warren Ellis (Nick Cave and the Bad Seeds), David Yow oraz Jamie Cullum.

Oto tracklista "Ultra Mono":

1. War

2. Grounds

3. Mr. Motivator

4. Anxiety

5. Kill Them With Kindness

6. Model Village

7. Ne Touche Pas Moi (feat. Jehnny Beth)

8. Carcinogenic

9. Reigns

10. The Lover

11. A Hymn

12. Danke