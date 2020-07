Mimo niedowierzań i stwierdzeń, że to się nie uda, klasa disco polo rusza w podlaskim Michałowie. bez problemu znaleziono chętnych, co sprawiło, że wszystkie 27 miejsc zostało zajęte.

Reklama

- Dokumenty złożyło 27 uczniów, co oznacza, że spokojnie uruchomimy jedną klasę. Pomysł załapał, tym bardziej, że ci uczniowie są nie tylko z Michałowa, ale też z okolic - mówiła Polsat News Konrad Sikora, zastępca burmistrza Michałowa.

- Jeżeli szkoła morska, to w Gdyni, szkoła górnicza na Śląsku, a jak szkoła disco polo, to musi być na Podlasiu. To jest dla wszystkich oczywiste - powiedział Marek Nazarko, burmistrz Michałowa.

Wśród nauczycieli prym będzie wiódł legendarny Marcin Miller. - Będę przyjeżdżał i będę chciał przekazać młodzieży wszystko to, czego nauczyłem się będąc w zespole, na scenie - mówił wcześniej lider zespołu Boys.

Zobacz wideo: