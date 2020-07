Reklama

The Score to Eddie Anthony (wokal, gitara) i Edan Dover (keyboard, producent). Ich kariera nabrała tempa w 2015 roku, kiedy to utwór „Oh My Love” został wykorzystany w kampanii promocyjnej brytyjskich supermarketów Asda. W następnych latach The Score wydali serię świetnie przyjętych EP-ek: „Where Do You Run” (2015), „Unstoppable” (2016), „Myths & Legends” (2017), „Stripped” (2017), „Pressure” (2019) i „Stay” (2019) a także debiutancki album studyjny „Atlas” z 2017 roku.

The Score przygotowują się do wydania swojego drugiego albumu - “Carry On”. Płyta ukaże się 28.08 i zapowiada ją niosący skojarzenia z Imagine Dragons singiel z gościnnym udziałem Travisa Barkera, zatytułowany “All of Me”.

W marcu 2020 roku The Score zagrali koncert w wypełnionej po brzegi Proximie. Po niecałym roku duet powróci do Polski na dwa występy - 9 lutego 2021 ponownie w warszawskiej Proximie i dzień później, 10 lutego w klubie Kwadrat w Krakowie.