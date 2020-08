Harry Styles poradził sobie najlepiej ze wszystkich członków One Direction. Piosenkarz opuścił zespół w 2016 roku. Od tego czasu jego fortuna powiększyła się o 50 milionów funtów. Jego majątek szacuje się dziś na 63 miliony. Na drugim miejscu zestawienia znalazł się Niall Horan, a na ostatnim Zayn Malik. Styles rozpoczął solową karierę od utworu „Sign Of The Times”. Swoich sił próbował również w aktorstwie, grając główną rolę w filmie "Dunkierka".

