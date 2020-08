W liście odczytanym na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie przez doradcę prezydenta prof. Andrzeja Waśko, prezydent Duda wskazał, że Ewa Demarczyk była obdarzona niebywałą wrażliwością, charyzmą i talentem, a swoimi występami zachwycała publiczność w Polsce i na świecie.

Jej koncerty w legendarnej Piwnicy pod Baranami stanowiły w czasach PRL przejaw artystycznej wolności i nowatorstwa, a występy zagraniczne tylko umocniły zasłużoną sławę i uznanie - napisał prezydent. Dodał, że artystka "tworzyła niezwykłe muzyczne spektakle, gdzie emocje splatały się z głęboką zadumą nad ludzkim losem”.

W jej wspaniałych pieśniach, jak w zwierciadle znalazł odbicie miniony XX wiek – czas wojen, kryzysu wartości i ludzkiego osamotnienia, ale i nadziei. O tym właśnie opowiadali jej bohaterowie - podkreślił Duda.

Według niego Ewa Demarczyk "zapraszała swoich słuchaczy do świata wyrafinowanych dźwięków i słów a równocześnie znakomicie popularyzowała poezję, wydobywając z niej nowy i aktualny sens”. Wszystkie te arcydzieła piosenki aktorskiej już niezmiennie kojarzyć się będą z jej fenomenalnym głosem, perfekcyjną dykcją i doskonałym wykonaniem - dodał prezydent.

Dziś pragniemy podziękować Ewie Demarczyk za cały jej dorobek artystyczny, który ofiarowała i do którego będziemy stale wracać by czerpać z niego piękno i prawdę przeżyć. Dziękujemy za to, że jej ponadczasowa twórczość przyniosła nam tyle wzruszeń i estetycznej satysfakcji. Żegnamy ją z głębokim żalem, ale i przekonaniem, że wciąż będzie inspirować, budząc zachwyt i podziw kolejnych pokoleń - zakończył swój list Andrzej Duda.