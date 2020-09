W czwartek pożegnano choreografa, wieloletniego kierownika baletu zespołu "Mazowsze" Witolda Zapałę. Po mszy św. w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Otrębusach, w której wzięli udział przedstawiciele "Mazowsza", Kancelarii Prezydenta RP, wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka, oraz rodzina i przyjaciele artysty, trumna z ciałem artysty spoczęła na cmentarzu w Podkowie Leśnej koło Warszawy.

W liście pożegnalnym, który odczytała wicemninister Wanda Zwinogrodzka, szef MKiDN przypomniał, że śp. Witold Zapała "za swój wkład w rozwój kultury narodowej" został także odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem Zasłużony Kulturze "Gloria Artis".

"Żegnamy dzisiaj postać szczególnie zasłużoną dla polskiej kultury, wyjątkowego artystę – mistrza choreografii, tancerza, pedagoga, wieloletniego kierownika baletu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca +Mazowsze+ im. Tadeusza Sygietyńskiego" – napisał prof. Piotr Gliński.

"Witold Zapała niemal całe artystyczne życie związał z Zespołem +Mazowsze+. Był kontynuatorem idei Tadeusza Sygietyńskiego i Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. Stał się nauczycielem wielu pokoleń tancerzy i tancerek, którym – dzięki swojej wyjątkowej charyzmie – przekazał zamiłowanie do polskiego folkloru" – przypomniał.

"To właśnie dzięki jego niezwykłej pracowitości, połączonej z ogromną pasją kreowania, nowatorskim wizjonerstwem i umiłowaniem folkloru możemy po dziś dzień podziwiać ponad trzydzieści mistrzowskich choreografii do polskich tańców narodowych i regionalnych – mazurów, polek, polonezów, tańców lubelskich, kurpiowskich, żywieckich, rzeszowskich, góralskich i śląskich" - podkreślił szef MKiDN. Dodał, że artysta "wykreował również choreografie dla Teatru Wielkiego–Opery Narodowej, Teatru Polskiego w Warszawie oraz do wielu pamiętnych dzieł naszej kinematografii".

"Jeszcze nie tak dawno Witold Zapała gościł na uroczystej gali Ogólnopolskiego Konkursu +Perły Tańca+. W marcu ubiegłego roku w Teatrze Wielkim–Operze Narodowej otrzymał Nagrodę im. Leona Wójcikowskiego, stanowiącą uhonorowanie całokształtu jego działalności twórczej. Z wielką serdecznością opowiadał wówczas o umiłowaniu tańca, które zaowocowało wieloma nagrodami, a także o początkach swojej drogi artystycznej, sięgających lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia" – przypomniał Gliński.

Wicepremier wyraził przekonanie, że "chociaż sztuka tańca wydaje się ulotna, dorobek Witolda Zapały będzie trwał w choreografiach, które niezmiennie budzą zachwyt podczas koncertów +Mazowsza+ w Polsce i na całym świecie".

"Poza sceną pamięć o tym szczególnie oddanym kulturze polskiej artyście pozostanie w sercach Jego uczniów, całego środowiska oraz publiczności" – podkreślił minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Witold Zapała zmarł 10 września br. Miał 85 lat.