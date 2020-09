ØNA to projekt zainicjowany przez zespół Organek, w którym główną rolę odgrywają kobiety. Podczas zapowiadanego koncertu na scenie wystąpią: Barbara Wrońska, Katarzyna Groniec, Katarzyna Nosowska, Renata Przemyk oraz Natalia Grosiak.

Reklama

Nadrzędną ideą koncertu ØNA, którego premiera miała miejsce podczas festiwalu Męskie Granie 2018, jest zwrócenie uwagi na uniwersalne wartości, które budują społeczności, społeczeństwa, grupy, nas wszystkich. Pokój, demokracja, tolerancja, szacunek, dialog, miłość, wszystko to, co prowadzi do porozumienia w duchu wartości humanistycznych, głęboko ludzkich.

Jak mówią organizatorzy: Dzisiejszy świat jest mocno skonfliktowany i upolityczniony, co sprawia, że bardzo chętnie i często odwołuje się do agresji, konfliktu, półprawdy, postmodernistycznej płynności norm i obyczajów, próby redefinicji wartości, manipulacji. Poprzez odpowiedni dobór artystek, repertuaru oraz tekstów chcielibyśmy zaapelować o międzyludzki dialog oraz pojednanie w duchu szacunku dla swoich przekonań. Agresja, konfrontacja, dominacja i atak są często domeną męską, indukowaną testosteronem, biologią. Wykluczają rozmowę, kończą dialog już u zarania, bez nadziei na porozumienie, a brak porozumienia wyklucza rozwój, czyli wartość nadrzędną dla nas wszystkich bez względu na płeć. ØNA to głos kobiet w powyższej sprawie, kobiet, bo to one, niezaślepione testosteronem, potrafią być o wiele bardziej dalekowzroczne, dzięki czemu skore do dialogu i nastawione na szukanie rozwiązania.