Tomasz Organek ogłosił swą decyzję z Portofino, gdzie przebywa na wakacjach. Zapowiedział, że w powstającym Radiu 357 poprowadzi wieczorną audycję muzyczną. To kolejna postać, która dołączyła do powstającego nowego radia, które w całości - do tej pory - powstało w oparciu o byłych dziennikarz Programu III Polskiego Radia z Markiem Niedźwieckim, Piotrem Kaczkowskim, Piotrem Stelmachem, Marcinem Łukawskim na czele.

PoSą tu też osoby, których w Trójce nie słyszeliśmy od wielu miesięcy, jak Katarzyna Borowiecka czy Agnieszka Obszańska. Pozostali to: Paweł Sołtys, Ernest Zozuń, Aleksandra Budka, Marek Brzeziński, Katarzyna Kłosińska, Marcin Cichoński, Tomasz Rożek, Filip Jaślar, Łukasz Błąd, Gabi Darmetko, Iza Woźniak, Daniel Wyszogrodzki, Krzysztof Szubzda, Roma Leszczyńska, Tomasz Jeleński.

Tomasz Organek znany jest do tej pory głównie ze strony muzycznej. Jego pojawienie się w Radiu 357 będzie debiutem w roli dziennikarza.

Środki na powstanie radia zbierane są przez Patronite.