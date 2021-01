Kontynuując tradycję spektakularnych wizualizacji, laureat Grammy, wokalista, autor piosnek, aktor i pisarz z bestsellerem "New York Timesa", Corey Taylor, zaprezentował wideo do singla "Samantha's Gone". Tym razem muzyk zaprosił kilku przyjaciół, by dołączyli do niego na ekranie. Znaleźli się wśród nich Tom Sandoval znany reality show "Vanderpump Rules", aktor Dean Cameron ("Straight Outta Compton", "Summer School"), Steel Panther, aktor Greg Grunberg, gitarzyści Ace Von Johnson i Travis Miguel oraz Jonah Nimoy. "Samantha's Gone" to kolejny wyróżniający się utwór z pierwszego, solowego albumu Taylora, "CMFT", który dostępny jest na wszystkich platformach cyfrowych.

"Teledysk do "Samantha's Gone" miał dwa cele - wyśmiać tak zwane indie rockowe kapele i spędzić miły czas z kumplami" - wyjaśniał wokalista w rozmowie w programie "The Daily Dish".

"Wszyscy musieliśmy poradzić sobie z połączeniem dobrej zabawy i dystansem społecznym. Oglądanie pierwszego "zespołu" było świetne, a potem odsunięcie od własnej piosenki na rzecz Steel Panter to wisienka na torcie. Nie mogę się doczekać, kiedy wszyscy obejrzą ten klip".