Tak artyści mówili podczas rozmowy

O współpracy przy „Mantrach”:

Dawid Mędrzak (Sonbird): „To jest super w całej tej historii, że tu nie było potrzeby jakichś wielkich kompromisów. Bo i Natalia miała na to taką wizję i tak samo my. Przez co my dostaliśmy możliwość włączenia się w ten utwór, nie tylko odegrania, odśpiewania, ale też wspólnej zabawy muzą. Zamysł taki był, bardzo spójny z wizją naszą i Natalii.”

Natalia Zastępa: „Na początku to było tak bardziej korespondencyjnie ze względu na sytuację na początku roku. A same wokale i spotkanie w studio odbyło się jak było takie troszeczkę rozluźnienie. I to w sumie trwało parę godzin i było po sprawie [śmiech]. Na zasadzie, że nie było problemów, tylko każdy miał już jakiś swój pomysł, wiedział, co chciałby ewentualnie zmienić, jaką ma swoją wizję. Więc wszystko sprawnie poszło.”

O udziale w Voice Of Poland:

Natalia Zastępa: „Jestem świadoma, że gdyby nie mój udział w programie [The Voice of Poland], to trudno by mi było robić to, co teraz robię. Więc nie podchodzę do tego negatywnie. Ale chciałabym już być troszeczkę bardziej kojarzona z tego, co robię, a nie z tego, że śpiewałam cover w programie i byłam w drużynie Michała Szpaka.”