„Leviathan” to już siedemnasty studyjny album Therion. Lider zespołu, Christofer Johnsson i jego długoletni współpracownik Thomas Vikström stworzyli coś, czego od lat oczekiwali fani - album, który od pierwszego do ostatniego utworu wypełniony jest prawdziwymi przebojami.

Therion powstał w 1987 roku (pod nazwą Blitzkrieg) i na początku Christofer czerpał inspirację z płyt w rodzaju „Reign In Blood” Slayer. Szwedzi byli mocno osadzeni w death metalu (o czym świadczy ich debiutancki album „Of Darkness…” (1991)), jednak już wówczas w ich sposobie komponowania można było wyczuć chęć stworzenia czegoś innego. Żeńskie wokale i chóry pojawiły się już na drugim pełnometrażowym krążku „Beyond Sanctorum” (1992). Na kolejnych albumach „Symphony „Masses: Ho Drakon Ho Megas” (1993) i „Lepaca Kliffoth” (1995), Christofer kontynuował rozwój charakterystycznego brzmienia Therion, stopniowo zwiększając ilość „czystych” wokali i liczbę instrumentów klawiszowych. Dzięki "Theli" Szwedzi ugruntowali swoją pozycję zespołu odważnie przekraczającego granice w metalu w latach 90-tych, a na następnych albumach Therion kontynuował odkrywanie nowych ścieżek muzycznych.

Na album „Leviathan” składają się następujące utwory:

01. The Leaf on the Oak of Far 02. Tuonela 03. Leviathan 04. Die Wellen der Zeit 05. Aži Dahāka 06. Eye of Algol 07. Nocturnal Light 08. Great Marquis of Hell 09. Psalm of Retribution 10. El Primer Sol 11. Ten Courts of Diyu