O najnowszym utworze Kamil Hussein mówi:

„Nowe miejsca” to rozliczenie się z przeszłością, okresem dojrzewania, przejawami rasizmu i nieakceptacją ze strony otoczenia i rówieśników. To już na szczęście za mną. Wyniosłem z tych sytuacji cenną lekcję, jestem wzmocniony i chcę iść do przodu.

Tekst i muzyka powstały we współpracy Kamila z braćmi Kacperczyk – Maciejem i Pawłem, za produkcję utworu, podobnie jak w przypadku „Muszę iść tam sam”, odpowiada Agim Dżeljilji.

Kamil na swoich kanałach społecznościowych zapowiedział, że trwają już pracę na kolejnym utworem – tym razem można też oczekiwać pierwszego teledysku młodego debiutanta.