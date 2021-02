Ronan Keating zaprezentował kolejny singiel z płyty „Twenty Twenty”: utwór „Forever and Ever, Amen”, w którym gościnnie pojawia się Shania Twain.

Ronan Keating w ciągu ostatnich 20 lat wydał mnóstwo pięknych piosenek miłosnych. „Forever and Ever, Amen” to kolejna z nich. Co ciekawe, do współpracy artysty z Shanią Twain miało dojść już dwie dekady temu. Jak wspomina Ronan:

– Shania i ja mieliśmy nagrać coś razem na jej płytę, „From This Moment”. Z jakiegoś powodu to się nie udało, dlatego cieszę się, że teraz możemy nadrobić zaległości. „Forever and Ever, Amen” to prawdziwy klejnot w stylu country, a w dodatku został stworzony przez tych samych kompozytorów i producentów odpowiedzialnych za „When You Say Nothing At All”. Dlatego „Forever and Ever, Amen” jest dla mnie tak wyjątkowe!