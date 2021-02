Za produkcję tej muzycznej podróży odpowiada Olek Świerkot ( gitarzysta i producent współpracujący również z Dawidem Podsiadło i Kortezem). Utwór ilustruje nostalgiczny teledysk w reżyserii Katarzyny Sikorskiej, ze zdjęciami Arka Powałki, w którym Reni na przekór otaczającej nas zimowej aury, udaje się piechotą do lata.

Zdjęcia do teledysku „Voyage Voyage” powstały na plaży w Dębkach. Video jest impresją na temat samotnej podróży nad polskie morze. Artystka swój wybór pierwszego singla z nowego albumu tłumaczy słowami: „Voyage Voyage" symbolizuje moją tęsknotę za podróżami. Traktuję również ten utwór jako osobiste zaproszenie do samotnej wyprawy w nieznane. Nie miałam wcześniej odwagi by przeżyć taką podróż – tylko sama ze sobą, bez niczyjego towarzystwa i wsparcia. To, co kiedyś wydawałoby się największym dyskomfortem i wyzwaniem, dziś jawi się jako jedna z najbardziej fascynujących przygód w poszukiwaniu własnego Ja.