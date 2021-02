Fani wciąż w to nie wierzą, ale to prawda. Legendarny duet Daft Punk zakończył działalność. Mają na swoim koncie wielkie piosenki, wielkie płyty i ogromny wkład w światową popkulturę i kulturę.

Reklama

Daft Punk tworzyli: Guy-Manuel de Homem-Christo i Thomas Bangalter.

Duet ma na swoim koncie raptem cztery płyty: "Homework" (1997), "Discovery" (2001), "Human After All" (2005), "Random Access Memories" (2013), ale jego wkład w kulturę i popkulturę jest znacznie większy, niż by na tej podstawie można było wnioskować. Daft Punk wytyczali trendy, otwierali oczy, sprawiali, że słuchaliśmy nowego.

Nie znamy powodów, jakie stały za decyzję duetu. Informacje, które nieoficjalnie napływają wskazują, że to decyzja nieodwołalna.