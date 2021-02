,,Sweet’’ był pierwszym utworem napisanym na nadchodzący album ,,Wrestler’’. Po raz pierwszy ujrzał światło dzienne w studiu Alexa Maiolo w Karolinie Północnej pod koniec roku 2017. To prosty i mocny utwór, który brzmieniem przypomina My Bloody Valentine.

The Entrepreneurs rozpoczęło swoją działalność jako duet, kiedy Anders Hvass (basista) i Mathias Bertelsen (wokalista/ gitarzysta) spotkali się będąc jeszcze nastolatkami. Obaj dorastali w Thy wiejskim regionie Danii, znanym z kreatywnego środowiska i postępowej kultury młodzieżowej. Pragnienie nowych wrażeń było tak wielkie, że przenieśli się do Kopenhagi, gdzie do zespołu dołączył Jonas Wettersle (perkusista).

Po intensywnych trasach koncertowych z debiutancką EP-ką trio zyskało reputację jednego z zaciekłych zespołów występujących na żywo w Danii. Wprowadzając na europejskie sceny bogate estetyczne i eksperymentalne, niektóre z najważniejszych podgatunków rocka, takich jak punk, grunge i post-rock.