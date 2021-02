Madison, która jest autorką, producentką i reżyserką własnych teledysków, miała kontrolę nad całym procesem powstawania płyty. Wokalistka osiągnęła już bezprecedensowy sukces jako niezależna artystka. Jej pierwsza EP-ka "As She Pleases", wydana w 2018 roku, zdołała zgromadzić ponad 700 milionów odtworzeń. Madison zagościła z nią w top 5 na iTunes w 18 krajach oraz zyskała uznanie magazynów takich jak "Time", "Complex", "NME", The Guardian" oraz "Billboard".

Tracklista:

1.The Beginning 2. Good In Goodbye 3. Default 4. Follow The White Rabbit 5. Effortlessly 6. Stay Numb And Carry On 7. Blue 8. Interlude 9. Homesick 10. Selfish 11. Sour Times 12. Boyshit 13. Baby 14. Stained Glass 15. Emotional Bruises 16. Everything Happens For A Reason 17. Channel Surfing / The End