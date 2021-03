Długo wyczekiwany przez fanów debiut Kaśki Sochackiej ukaże się 26 marca 2021.

Za finalny kształt piosenek razem z Kaśką odpowiadają: Agata Trafalska (pomoc przy tekstach) i Olek Świerkot (produkcja) - tandem, który dał się poznać przy debiucie Korteza („Bumerang”) i jego drugiej płycie („Mój dom”).

„Wszystko zaczęło się od „Wiśni”. Znaczy, zaczęło się dużo wcześniej - i o tym opowiada Kaśka w swoim „Love Story”, które dołączone będzie do płyty - ale to „Wiśnia” nadała sprawom tempo. To było jak kula śniegowa - Piotr Stelmach i jego audycja, później Kortez - jego wersja numeru i występy gościnne na jego koncertach, pierwsze miejsce LP3 przez 4 tygodnie z rzędu - wszystko działo się bardzo szybko i przerosło nasze oczekiwania. Ludzie kibicowali, chcieli pomóc, dołączyć się - i tak spontanicznie pojawiło się na płycie kilku znakomitych gości” – komentuje Agata Trafalska. „Kaśka i Olek świetnie się bawili w studiu i zupełnie niepostrzeżenie przygotowali materiał, który wszystkich urzekł. Tę radość i brak napięcia słychać na płycie, mimo, że w tekstach gdzieniegdzie pobrzmiewa nutka szlachetnego smutku”.

Płyta „Ciche dni” opowiada o kolei rzeczy w związku, o pętlach jakie zataczamy, naszych największych obawach, o kryzysach, wątpliwościach i walce z samym sobą. Opowiedziana z perspektywy kobiety, która cały czas próbuje złapać w tym wszystkim równowagę. Historia, to scenki z życia związku przedstawione z lekkością i dystansem świadomego, pogodzonego ze wszystkim człowieka.

Edycja limitowana albumu „Ciche dni” zawiera dodatkowo 10 utworów umieszczonych na drugiej płycie, m.in.: „Jeszcze” – piosenka promująca nowy serial TVN „Tajemnica zawodowa”. „Porzucić”, „Śnie” – utwory pochodzące z wyprzedanej EPki „Wiśnia”. „Trochę tu pusto” - piosenka wydana w dwóch wersjach, która promowała serial Polsatu „Zawsze warto” przez dwa sezony. „Wiśnia” LIVE z gościnnych występów na koncertach Korteza, wykonana z Kortezem i jego zespołem.

Tracklista: CD 1 1. Wiśnia 2. Nie było Cię 3. Ciche dni 4. Znowu jestem w punkcie, który dawno temu już minęłam 5. Mróz 6. Spędź ze mną trochę czasu jeszcze 7. Z soboty na niedzielę 8. Dla mnie to już koniec 9. Boję się o Ciebie 10. Balkon CD 2 1. Śnie 2. Zachody 3. Trochę tu pusto 4. Jeszcze 5. Porzucić 6. Trochę tu pusto (LIVE – Kino Sława) 7. Mróz 8. Wiśnia (LIVE feat. Kortez z zespołem) 9. Dla mnie to już koniec 10. John Mitko - Jolibou