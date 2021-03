Nie minął jeszcze nawet rok od wydania debiutanckiego albumu “Prymityw”, a Sebastian Fabijański już prezentuję jego następcę - album “Reset”.

Reklama

“Reset” dostępny jest we wszystkich serwisach streamingowych.

- Ten krążek to podróż w mój własny kosmos - opowiada Sebastian Fabijański. - To próba spojrzenia na świat, relacje i siebie z dalszej perspektywy. Musiałem przejść drogę od agresywnego i emocjonalnego „Primitywa”, przez kosmiczny i refleksyjny „Reset”, żeby wrócić do takiego rapu, który jest mi najbliższy.

Za warstwę tekstową odpowiada sam Fabijański, natomiast bity to dzieło Karbida i Tobiasza Fryzowicza. Album zmiksował DJ Haem. Oprawę graficzną krążka odpowiada Forin Studio.

Tracklista:

1. Huśtawka feat. Jakub Deka 2. Uciekinier 3. Reset feat. Młody Jimm 4. Kosmofilia T3 5. Grawitacja feat. Jakub Deka 6. Pierwszy 7. Człowiek Pokora 8. Thegeneracja 9. Supernova feat. Julia Chatys 10. Nów 11. Melancholia feat. Julia Chatys 12. Lustro (zobacz klip)