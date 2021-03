Michał Lange i Marcin Makowiec, czyli Martin Lange, w portfolio mają współpracę z Rosalie., Reni Jusis, Michałem Szpakiem i Kasią Lins, a to tylko część długiej listy. Po kilku latach pracy studyjnej nad muzyką innych artystów, prezentują intensywnie emocjonalną, osadzoną w indie popowym klimacie, autorską odsłonę. Premierowy singiel „Oddychaj” jest dla nich nowym otwarciem.

– Tuż po pierwszym przesłuchaniu utworu „Oddychaj” niemal natychmiast do głowy nasunął nam się jeden bardzo konkretny temat – strata. Zdecydowaliśmy się opowiedzieć historię, w której w metaforyczny sposób pokazujemy, jak wielkie spustoszenie w życiu może spowodować i jak ciężko sobie z nią poradzić. Dopiero moment akceptacji i pogodzenia się z sytuacją – niezależnie w jaki sposób dotrzemy do tego etapu, przynosi nam spokój i w końcu pozwala zrobić krok do przodu. Surowa nadmorska zimowa sceneria była idealnym tłem dla naszej opowieści, choć wymagająca nie tylko dla realizacji, ale również dla grających nasze postaci artystów. Nasza interpretacja różni się od pierwotnej intencji twórcy tekstu, ale to tylko pokazuje jak bardzo uniwersalne wydaje się być jego znaczenie.