„Follow You” zostało wyprodukowane przez Joela Little. To miłosna piosenka pełna psychodelicznych gitar oraz zawiłych aranżacji. Dan Reynolds napisał singiel w trakcie przełomowego momentu w swoim małżeństwie: wokalista był w drodze do podpisania papierów rozwodowych, gdy nagle otrzymał sms od swojej żony. Wiadomość okazała się przełomem. Para postanowiła odsunąć decyzję o rozstaniu. Dzięki temu małżeństwo przetrwało kryzys.

„Cutthroat” to o wiele ostrzejszy kawałek, skręcający w stronę punka, opowiadający o zabijaniu wewnętrznego krytyka. Imagine Dragons nagrało utwór z Rickiem Rubinem w jego słynnym studiu Shangri-La w Malibu.