Brytyjsko-pakistański producent, DJ, muzyk i autor tekstów Naughty Boy stworzy oryginalną ścieżkę dźwiękową do komedii romantycznej „What's Love Got To Do With It?” w reżyserii Shekhara Kapura ze scenariuszem Jemimy Khan. To pierwsza filmowa kolaboracja w bogatej karierze artysty, który współpracował z takimi gwiazdami jak Beyonce czy Sam Smith (ich wspólny hit „La la la” ma ponad miliard wyświetleń w serwisie YouTube). „To zaszczyt pracować przy muzyce do tego projektu” – mówi Naughty Boy. „To moje pierwsze podejście do świata muzyki filmowej. Fakt, że robię to obok jednego z największych pakistańskich twórców to spełnienie moich marzeń. Jako kompozytor cieszę się, że udało mi się stworzyć uniwersalne brzmienie, które porwie wszystkich do tańca, a tego właśnie potrzebujemy!”.

Reklama

„What's Love Got To Do With It?” to nowa międzykulturowa komedia romantyczna. W rolach głównych zobaczymy Lily James, znaną z takich produkcji jak „Baby Driver”, „Kopciuszek” czy „Mamma mia! Here we go again”, Shazada Latifa, który występował miedzy innymi obok Liama Neesona w filmie „Pasażer” i hitowym serialu Netflixa „Black Mirror” oraz Emmę Thompson – niezapomnianą Elinor z klasycznej „Rozważnej i romantycznej” i gwiazdę kultowej komedii świątecznej „To właśnie miłość”. W pozostałych rolach: Sajal Aly, Rob Brydon i Asim Chaudhry.

Za produkcję obrazu odpowiada Jemima Khan w raz z firmą Instinct Productions oraz producentka Nicky Kentish Barnes wraz z Ericem Fellnerem i Timem Bevanem z Working Title Films.