Utwór roku:

"Król nocy" – Grzegorz Hyży

"Plan awaryjny" – Lanberry

"Nie mów" - Rosalie.

"Szampan" – Sanah

"Polskie Tango" – Taco Hemingway

Reklama

Fonograficzny debiut roku

Mata

Miły Atz

Ptakova

Sobel

Zdechły Osa

Teledysk roku

„Annuszka” – Krzysztof Zalewski

„Reksiu” – Margaret feat. Otsochodzi

„Volcano” – Natalia Nykiel

„Szampan” – Sanah

„Getaway” – Viki Gabor

Najlepsze nowe wykonanie

„Krakowski spleen” – Igor Herbut

„Byłaś serca biciem” – Król feat. Igor Nikiforow

„Płoną góry płoną lasy” – Męskie Granie

„Oni zaraz przyjdą tu (Tribute to Breakout)” – Paulina Przybysz & RITA PAX feat. Vito Bambino & Wojciech Waglewski

„Korowód” – Voo Voo

Muzyka Świata

„Muzyka źródeł – Ród Karpieli” BOLESŁAW KARPIEL-BUŁECKA, JAN KARPIEL-BUŁECKA, SEBASTIAN KARPIEL-BUŁECKA

„Nikt nam nie zrobił nic…” Hańba

„Uwodzenie” - Warsaw Village Band/Kapela ze Wsi Warszawa

“Tany” Karolina Cicha

“Siostry rzeki” - Sutari

Producent Muzyczny Roku

Atut

Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór

Gromee

Hania Rani

Krzysztof Zalewski / Andrzej Markowski

Autor roku

Daria Zawiałow, Król, Igor Walaszek – Igo

Grzegorz Hyży

Kayah, Lanberry, Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór

Krzysztof Zalewski

Sanah

Kompozytor roku

Hania Rani

Kayah, Lanberry, Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór

Krzysztof Zalewski

Michał FOX Król, Grzegorz Hyży, Daniel Walczak

Sanah



Reklama

Album Roku Rock

Acid Drinkers i Różni Wykonawcy – Ladies and Gentlemen on Acid (A Tribute to Acid Drinkers)

Dr Misio – Strach XXI Wieku

Edyta Bartosiewicz – Ten Moment

LUXTORPEDA – ANNO DOMINI MMXX

Majka Jeżowska – Majka Jeżowska Live Pol’and’Rock 2019

Nominacje Album Roku Alternatywa:

"Kwiatostan" - Błoto

"docusoap" - Coals

"Kattegat Sessions" - KASAI

"piano forte brutto netto" - PINK FREUD

"Wake me up before you fuck me" - ŚWIETLIKI

Album Roku Metal

CETI – Oczy martwych miast

Neuma – Szkice

Vader – Solitude in Madness

Album roku Blues

"Thanks Jimi Symphonic" – LESZEK CICHOŃSKI AND FRIENDS

"Wolność" – MICHAŁ GIERCUSZKIEWICZ

"Dirty Sun" – Robert Cichy

"Tylko się nie denerwuj" – Sosnowski

"Blues z mojej dzielnicy" – Z DZIELNI CHŁOPCY

Album Roku Elektronika:

“Noc” - Baasch

“Shroom” - LASY

“Lockdown Spaces” - Mariusz Duda

„Opus Minimum” - PRACZAS

„Highlight” - Skalpel

“Massive Oscillations” - Wacław Zimpel

Album roku Soul, R&B, gospel

"Pan od muzyki" – Bartek Królik

"Odwilż" – Paulina Przybysz

"Ideal" – Rosalie.

Album Roku Muzyka Filmowa, Teatralna, Ilustracyjna

"This is the Zodiac Speaking (The Original Game Soundtrack)" – A_GIM

"Król" – ATANAS VALKOV

"Machiavelli" – JERZY WASOWSKI / ANTONI MARIANOWICZ / RYSZARD MAREK GROŃSKI (ARR. TOMASZ LEWANDOWSKI)

"Wataha (muzyka do filmu)" – ŁUKASZ TARGOSZ

"Vampire: The Masquerade - Shadows of New York Soundtrack" – Resinae

Album roku Muzyka poetycka

"Chrust" – Igor Herbut

"Astronomia Poety. Baczyński" – Mela Koteluk & Kwadrofonik

"Herbert 3.0" – Skubas, Mela Koteluk, LIMBOSKI, Czesław Mozil, Abradab_44, król, Justyna Święs, Wojciech Waglewski, Krzysztof Zalewski, Pablopavo i Ludziki, AUKSO, Miłosz Wośko

"Zemsta na wroga" – SIKSA

"Anawa 2020" – Voo Voo