„Utwór ma mistyczne intro, które doskonale brzmi na wiolonczeli” - mówią muzycy. "Reszta stanowiła wyzwanie, ale na pewno podczas naszych koncertów na żywo ludzie będą śpiewać..”

Reklama

2 Cellos to duet chorwackich wiolonczelistów prezentujący swój unikalny styl muzyczny łączący w sobie najlepsze cechy muzyki klasycznej, filmowej, pop i rocka. Niezależnie od tego czy grają Bacha, Vivaldiego czy szaleją na scenie prezentując utwory rockowe, Luka i Stjepan nie znają granic podczas swoich wykonań koncertowych. Podczas swojego ostatniego tourne amerykańskiego, zawierającego 28 koncertów, zespół zgromadził 150.000 widzów. Koncertują z powodzeniem na całym świecie występując w takich miejscach jak: Radio City Music Hall w Newym Yorku, Royal Albert Hall w Londynie oraz Sydney Opera House w Australii. Wstępowali z Stevenem Tylerem, Andrea Bocellim, Red Hot Chili Peppers, Queens of the Stone Age, Georgem Michaelem a także dwukrotnie wyruszyli w trasę koncertową z Eltonem Johnem.