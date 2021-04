Na ten dzień fani zespołu czekali przez wiele długich lat! W tym roku mija dokładnie 40 lat od premiery płyty, która została nagrana podczas ich amerykańskiej trasy koncertowej „The Triumph".

Reklama

„The Jacksons Live!” jest pełen utworów z płyt „Triumph” i „Destiny”, jak również znalazło się na nim 5 piosenek z solowego krążka Michaela Jacksona „Off the Wall”.

„The Triumph” była to ostatnia trasa przed trzyletnią przerwą, podczas której Michael skupił się na nagrywaniu materiału na swój fenomenalny krążek „Thriller”.

Tracklista:

LP1

Strona A

1. Can You Feel It

2. Things I Do for You

3. Off The Wall

4. Ben

Strona B

1. This Place Hotel

2. She's Out of My Life

3. Movie and Rap, Including Excerpts Of: I Want You Back / Never Can Say Goodbye / Got to Be There

4. Medley: I Want You Back / ABC / The Love You Save

LP2

Strona A

1. I'll Be There

2. Rock with You

3. Lovely One

Strona B

1. Working Day and Night

2. Don't Stop 'Til You Get Enough

3. Shake Your Body (Down to the Ground)