Pojawiło się ogłoszenie dotyczące Mystic Festialu. Postanawiamy je przytoczyć

Drodzy przyjaciele, zdaniem specjalistów jesteśmy w najtrudniejszym miejscu pandemii, ale najciemniej jest przed świtem. Jesteśmy przekonani, że jeszcze w tym roku spotkamy się na koncertach, jednak nie możemy ryzykować organizacji takiego przedsięwzięcia, jakim jest Mystic Festival, dopóki nie będziemy w stu procentach pewni, że zarówno fani, jak i artyści będą w pełni bezpieczni.

Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by się udało, ale raz jeszcze prosimy o cierpliwość i zaufanie – musimy przełożyć Mystic Festival na rok 2022 i mamy nadzieję, że wszyscy dotrwamy do tego czasu w dobrym zdrowiu. Epidemiolodzy zapewniają, że dzięki szczepieniom pandemia zostanie do tego czasu w pełni opanowana i będziemy mogli bez przeszkód cieszyć się najlepszą muzyką i doborowym towarzystwem.

Na szczęście mamy też dobre wiadomości:

· Judas Priest potwierdzają swój udział w Mystic Festival 2022. Będą jednym z headlinerów i zgodnie z planem zaprezentują swój jubileuszowy show, celebrujący półwiecze Bogów Metalu.

· Niemal cały program Mystic Festival 2021 zostanie powtórzony w 2022 roku – obecnie dogrywamy szczegóły i niebawem będziemy potwierdzać wszystkie interesujące was nazwy.

· Nowa data festiwalu, czyli 2-4 czerwca to czwartek, piątek i sobota. Widzimy się w Gdańsku, na terenie Stoczni.

· Dodatkowo zapraszamy was 1 czerwca na Warm Up Day, kiedy czekać was będą specjalne koncerty i inne atrakcje. Liczba miejsc na Warm Up Day będzie ściśle ograniczona. Skład i szczegóły podamy niebawem!