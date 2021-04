Twenty One Pilots właśnie ogłosili datę premiery nowego albumu "Scaled And Icy", który ukaże się już 21 maja. Jednocześnie zaprezentowali singiel zapowiadający album, "Shy Away”. Utworowi towarzyszy klip wyreżyserowany przez Miles & AJ. „Scaled And Icy” to pierwszy od trzech lat album Twenty One Pilots, następca platynowego m. in. w USA i w Polsce albumu Trench.

Oprócz ogłoszenia nowej płyty zespół zapowiedział również ich pierwszy w karierze globalny livestream - “Twenty One Pilots - Livestream Experience”, który odbędzie się w sobotę, 22 maja o 2 w nocy naszego czasu. Wydarzenie zapowiada się na niezapomniany spektakl wypełniony zarówno nowymi utworami, jak i największymi hitami zespołu z ich dotychczasowej kariery.

Tyler Joseph napisał i prawie w całości sam wyprodukował nowy album w jego domowym studiu podczas rocznej izolacji, podczas gdy Josh Dun dogrywał partie perkusyjne na drugim końcu kraju. Album „Scaled And Icy” to owoc „wirtualnej” współpracy obydwu muzyków, przepełniony powszechnie panującymi emocjami towarzyszącymi nam w 2020 roku: niepokoju, samotności, znudzenia, czy wątpliwości dotyczących przyszłości. Duet musiał zrzec się swoich dotychczasowych przyzwyczajeń podczas pracy w studio, co wpłynęło na odważniejsze i bardziej kreatywne podejście do pisania nowej muzyki. W rezultacie stworzyli utwory, które dają nam siłę do działania, nawet pomimo chwilowych niepowodzeń.