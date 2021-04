„W czasie pandemii nasza ekspresja została stłumiona w czterech ścianach. Teraz jeszcze bardziej czujemy potrzebę wyrażania emocji - choćby przez tak swobodną i spontaniczną formę ruchu jaką jest taniec. Dream Dancing jest mostem do naszej przeszłości. Mógłby się znaleźć na poprzednich naszych płytach np. tuż obok I Want U. To nawiązanie do muzyki tanecznej która zainspirowała nas do założenia Plastic, a która obecnie przeżywa prawdziwy renesans.” - twierdzi Plastic.

Reklama

Plastic jest przedstawicielem rodzimej sceny elektronicznej, stąd w naturalny sposób kolejnym zapowiadającym LP singlom towarzyszą charakterystyczne dla tego gatunku remiksy stworzone przez zaprzyjaźnione zespoły, DJ’ów, i producentów muzycznych niezależnej sceny polskiej i zagranicznej. Tak będzie też w przypadku Dream Dancing, ponieważ Aga i Paweł uważają, że remiksy to świetny sposób na zawieranie nowych muzycznych przyjaźni.