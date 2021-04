Sylwia Grzeszczak z okazji swoich urodzin zapowiedziała nowy singiel – „Prawda o nas”, który już jest dostępny we wszystkich serwisach streamingowych.

Do singla powstał absolutne wyjątkowy obraz. Wideo do utworu to niepublikowane wcześniej filmy, pokazujące życie artystki.

Zawiera on zupełni eunikatowe materiały backstage’owe, ujęcia z jej życia prywatnego, emocje,które towarzyszą Sylwii w trasach koncertowych, na scenie, w domu...Dzieląc się tymi scenami z życia, daje swoim fanom niepowtarzalną szansę zajrzenia za jego kulisy.

Sylwia o klipie:„W głowie przewijały mi się różne scenariusze. Jednak wybrałam ten najbardziej prawdziwy, naturalny i nie wyreżyserowany. Zostały zmontowane nagrania z mojego telefonu zza kulis koncertów, podróży i efekt już po próbnychkilkunastu sekundach utwierdził mnie w przekonaniu,że taki teledysk najbardziej odda charakter tej piosenki.”